В Лунинецком районе в свой день рождения водитель опрокинулся в мелиоративный канал

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 02 июля в 20:05 часов. По предварительной информации: 61-летний гражданин Украины, житель Киевской области, на автомобиле «Мерседес Бенц Ванео» двигался по автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении от г.Микашевичи в сторону г.Лунинец.





На 338 километре водитель не справился с управлением, съехал в левый кювет, после чего опрокинулся в мелиоративный канал.





В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован. Для извлечения из воды автомобиля понадобилась помощь спасателей. Проводится проверка.