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В Лунинецком районе в свой день рождения водитель опрокинулся в мелиоративный канал

03.07.2020 14:45 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 02 июля в 20:05 часов. По предварительной информации: 61-летний гражданин Украины, житель Киевской области, на автомобиле «Мерседес Бенц Ванео» двигался по автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», в направлении от г.Микашевичи в сторону г.Лунинец.

В Лунинецком районе в свой день рождения водитель опрокинулся в мелиоративный канал

На 338 километре водитель не справился с управлением, съехал в левый кювет, после чего опрокинулся в мелиоративный канал.

В Лунинецком районе в свой день рождения водитель опрокинулся в мелиоративный канал

В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован. Для извлечения из воды автомобиля понадобилась помощь спасателей. Проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Дорожная авария произошла 02 июля в 20:05 часов. По предварительной информации: 61-летний гражданин Украины, житель Киевской области, на автомобиле «Мерседес Бенц...
 
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