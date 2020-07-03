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Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

03.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня в Несвиже проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Начало праздничного дня ознаменовало возложение цветов и венков у Стелы воинов-освободителей, после которого прошел митинг у Братской могилы, где руководство района во главе с председателем Несвижского райисполкома Александром Ломским возложило цветы и венки и минутой молчания почтило честь павших героев Великой Отечественной.

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Будет дополнено.

Наталья ЕРМОШЕНКО и Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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Сегодня в Несвиже проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от...
 
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