Несвиж отмечает День Независимости Республики Беларусь (будет дополнено)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня в Несвиже проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Начало праздничного дня ознаменовало возложение цветов и венков у Стелы воинов-освободителей, после которого прошел митинг у Братской могилы, где руководство района во главе с председателем Несвижского райисполкома Александром Ломским возложило цветы и венки и минутой молчания почтило честь павших героев Великой Отечественной.





































Будет дополнено.

Наталья ЕРМОШЕНКО и Неонила ЛЮБАНЕЦ.