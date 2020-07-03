Михаил Мясникович: за годы суверенитета Беларусь сумела построить самодостаточную экономику

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Главным достижением Беларуси за годы независимости и суверенитета является построение самостоятельной, самодостаточной экономики. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, который принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости у монумента Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, что, по его мнению, можно назвать главным достижением страны за годы независимости, Михаил Мясникович сказал: «Сейчас можно в полном объеме говорить о независимой экономике».

«Экономическая безопасность Беларуси укрепляется с каждым годом и во всех отраслях, даже таких болезненных, как энергоносители, — продолжил он. — Мы достаточно самостоятельны, самодостаточны, чтобы в полном объеме решать все внутренние задачи». Особое значение для страны имеет успешная внешнеторговая деятельность, поскольку в Беларуси производство конечной продукции значительно превышает потребности внутреннего рынка. «Поэтому мы должны уметь торговать, а это непростая задача. Интеграционное объединение, где я сейчас работаю, призвано отладить торговые, экономические механизмы, чтобы (все государства — участники. — Прим. БЕЛТА) могли выгодно торговать и совместно производить, — отметил Михаил Мясникович. — Приходится согласовывать непростые вопросы экономического сотрудничества в интересах моей страны и государств, которые входят в Евразийский экономический союз, чтобы за счет синергетического взаимодействия это приносило все больше и больше пользы народом наших стран и взаимной выгоды».

Он признался, что в этом году отмечает День Независимости с особенно трепетными чувствами, гораздо больше замечая национальный колорит, чем ранее, когда работал в Минске. «Это не только государственный, но и семейный праздник. Он так или иначе касается всех семей — в каждой есть тот, кто на фронте или в тылу отстаивал свободу и независимость нашего народа», — подчеркнул Михаил Мясникович.

БелТА