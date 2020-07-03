Адвокат Ефремова: актер отказался признавать вину в смертельном ДТП

Источник материала: ОНТ

Михаил Ефремов не признает свою вину в ДТП с его участием, в результате которого погиб водитель автомобиля. Такое заявление телеканалу Москва 24 сегодня сделал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – заявил адвокат актера в интервью телеканалу.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади в Москве, когда автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Lada. Водитель грузовика Сергей Захаров с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже он скончался.

Как установили российские следователи, в момент столкновения актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а актер на время следствия был помещен под домашний арест.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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