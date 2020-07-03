ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога». Владимир Зеленский направил Президенту Беларуси поздравление с Днём Независимости

03.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление Александру Лукашенко направил также его коллега Владимир Зеленский, подчеркнув, что Беларусь является для Украины надежным партнером и соседом, а также страной, которая делает значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе.

«Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога». Владимир Зеленский направил Президенту Беларуси поздравление с Днём Независимости

Владимир Зеленский, президент Украины:
В современном мире для наших государств, народы которых всегда исторически связывали тесные социально-культурные и экономические связи, особенно важными являются поддержка и укрепление добрососедских и партнерских отношений. Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога, а также усиления практического взаимодействия на межрегиональном уровне в интересах народов наших стран.

«Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога». Владимир Зеленский направил Президенту Беларуси поздравление с Днём Независимости

Читайте также:

Елизавета II: направляю самые тёплые поздравления Беларуси по случаю национального праздника

Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей»

Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»

Люди в материале: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
З'явілася фота аварыі маршруткі ў Шумілінскім раёне, сярод пацярпелых — дзіця
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика