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«Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога». Владимир Зеленский направил Президенту Беларуси поздравление с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравление Александру Лукашенко направил также его коллега Владимир Зеленский, подчеркнув, что Беларусь является для Украины надежным партнером и соседом, а также страной, которая делает значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе.
Владимир Зеленский, президент Украины:
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«Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога». Владимир Зеленский направил Президенту Беларуси поздравление с Днём Независимости
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
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