«Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога». Владимир Зеленский направил Президенту Беларуси поздравление с Днём Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление Александру Лукашенко направил также его коллега Владимир Зеленский, подчеркнув, что Беларусь является для Украины надежным партнером и соседом, а также страной, которая делает значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе.





Владимир Зеленский, президент Украины:

В современном мире для наших государств, народы которых всегда исторически связывали тесные социально-культурные и экономические связи, особенно важными являются поддержка и укрепление добрососедских и партнерских отношений. Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога, а также усиления практического взаимодействия на межрегиональном уровне в интересах народов наших стран.





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