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«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
03.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Сегодня раскинулись по всему Гродно и его микрорайонам. Среди культурных мероприятий – открытие на площади Советской алеи художников и фотографов под названием «Гродно глазами мастеров».
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Открытие выставки состоялось благодаря гродненскому горисполкому и банку ВТБ, который стал генеральным партнером проекта. Банк ВТБ активно поддерживает развитие белорусского искусства и неоднократно становился партнером различных художественных проектов.
– Вдвойне приятно открывать такую замечательную экспозицию в столь великий праздник. Такой формат открытой галереи очень полюбился людям. Можно в любое время прийти и полюбоваться прекрасными произведениями искусства. Надеемся, что это только начало нашего творческого партнерства. Вместе с гродненским горисполкомом мы воплотим в жизнь еще много интересных проектов, – поделилась директор региональной дирекции банка ВТБ в Гродно Елена Зубрина.
Как отметил руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродно» Александр Лосминский, в Гродно всегда есть, что снимать. Пространства для творческих идей фотомастерам хватает. Каждый снимок отражает уникальность и красоту нашего города, которую могут видеть не только белорусы, но и жители зарубежных стран. Работы фотоклуба «Гродно» очень часто бывают за границей.
Открытие аллеи – не единственный торжественный повод, который собрал гостей на площади Советской. Организаторы решили объединить сразу три вида искусства – фотографию, живопись и мастерство слова. В тожественной обстановке Зоя Кулеша вручила награды победителям областного литературного конкурса рукописи имени Тетки (Элаизы Пашкевич).
Вероника КОЗЛОВСКАЯ
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Сегодня раскинулись по всему Гродно и его микрорайонам. Среди культурных мероприятий – открытие на площади Советской алеи художников и фотографов под названием...
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