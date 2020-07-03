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«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

03.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Сегодня раскинулись по всему Гродно и его микрорайонам. Среди культурных мероприятий – открытие на площади Советской алеи художников и фотографов под названием «Гродно глазами мастеров».

«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

Фотоработы на выставке представлены заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь народным фотоклубом «Гродно». На фотоснимках прекрасный Гродно с различных ракурсов, с его отличительными чертами и уникальностью. Рядом с фотоснимками расположились фоторепродукции художников из собрания историко-археологического музея. В ярких красках и экспрессивных мазках кисти можно рассмотреть совершенно другой город над Неманом.

«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

– День Независимости – центральный праздник белорусского народа. В этот день мы празднуем и нашу Победу в освобождении страны от врага десятилетия тому назад, отдаем дань уважения тем, кто сражался за мир и свободу. Мы славим их подвиг и новое поколение, которое продолжает славные традиции предков. У нас есть мирная жизнь, и каждый из нас вносит свой вклад в развитие страны. В том числе и деятели искусства, которые запечатлевают жизнь в их уникальной манере, отражают богатство наследия белорусского народа, – подчеркнула заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша.

«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

Открытие выставки состоялось благодаря гродненскому горисполкому и банку ВТБ, который стал генеральным партнером проекта. Банк ВТБ активно поддерживает развитие белорусского искусства и неоднократно становился партнером различных художественных проектов.

«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

– Вдвойне приятно открывать такую замечательную экспозицию в столь великий праздник. Такой формат открытой галереи очень полюбился людям. Можно в любое время прийти и полюбоваться прекрасными произведениями искусства. Надеемся, что это только начало нашего творческого партнерства. Вместе с гродненским горисполкомом мы воплотим в жизнь еще много интересных проектов, – поделилась директор региональной дирекции банка ВТБ в Гродно Елена Зубрина.

«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

Как отметил руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродно» Александр Лосминский, в Гродно всегда есть, что снимать. Пространства для творческих идей фотомастерам хватает. Каждый снимок отражает уникальность и красоту нашего города, которую могут видеть не только белорусы, но и жители зарубежных стран. Работы фотоклуба «Гродно» очень часто бывают за границей.

«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию
«Гродно глазами мастеров». В городе над Неманом открыли необычную экспозицию

Открытие аллеи – не единственный торжественный повод, который собрал гостей на площади Советской. Организаторы решили объединить сразу три вида искусства – фотографию, живопись и мастерство слова. В тожественной обстановке Зоя Кулеша вручила награды победителям областного литературного конкурса рукописи имени Тетки (Элаизы Пашкевич).

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня раскинулись по всему Гродно и его микрорайонам. Среди культурных мероприятий – открытие на площади Советской алеи художников и фотографов под названием...
 
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