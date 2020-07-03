Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеграммы получены от руководителей стран Европейского союза, СНГ и наших партнеров по различным интеграционным объединениям.

В своем поздравлении президент Казахстана отметил успехи и имидж Беларуси на международной арене.





Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Под вашим сильным руководством Республика Беларусь стала авторитетным и стабильным государством. Достигнуты впечатляющие успехи в реализации социально-экономических преобразований, повышении престижа страны на мировой арене.

Высоко ценю ваш личный вклад в укрепление казахстанско-белорусских отношений, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства.

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