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Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеграммы получены от руководителей стран Европейского союза, СНГ и наших партнеров по различным интеграционным объединениям.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Высоко ценю ваш личный вклад в укрепление казахстанско-белорусских отношений, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства.
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
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