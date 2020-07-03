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Освободитель Минска: «Когда мы проезжали по Немиге – вышли из развалин дети, старики с цветами»
Источник материала: СТВ
Юрий Левитан:
Этих заветных слов Беларусь ждала долгих 3 года, которые растянулись, кажется, на вечность. С первого дня войны республика стала едва ли не самой кровопролитной ареной. Нет ни одного сантиметра земли, где бы не пронеслась фашистская машина смерти.
22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на территорию Беларуси. А спустя всего шесть дней немецкие танки колесили по дорогам столицы, словно у себя дома. А дальше ужас – длиной в 1 100 дней оккупации.
Во время Великой Отечественной в белорусском Минске действовало самое крупное городское антифашистское подполье в Европе. Борцы за свободу то и дело портили захватчикам жизнь. Операцией №1 минского сопротивления стала ликвидация ставленника Гитлера в Беларуси – гауляйтера Вильгельма Кубе. Тогда впервые забрезжила надежда.
1944-ый. Тот самый переломный год. После поражения под Сталинградом и Курском немецкие войска начали отступление. В то же время советское командование приступает к разработке крупнейшей наступательной операции под кодовым названием «Багратион».
Общий замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении БССР. Позже историки в один голос назовут ее самой стремительной и успешной за годы войны.
Немцы цеплялись за Минск зубами из последних сил! Ведь Беларусь для советских солдат была воротами в Польшу, а затем – и Германию. Поэтому вермахт аккурат перед наступлением на Минск Красной армии, перебрасывает в белорусскую столицу дополнительные войска. Советское командование решает сыграть на опережение.
Одним из первых ворвался в город танк гвардии младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова.
Казалось, ожесточенным боям не было ни конца, ни края. И только к концу дня Минск был полностью освобожден. В тот же вечер в 22 часа Москва салютовала в честь доблестных освободителей столицы Советской Белоруссии.
Перед отступлением немцы не оставили в Минске камня на камне. Те немногие здания, что уцелели – начинили взрывчаткой.
После освобождения белорусской столицы немцы не раз пытали вернуть утраченные позиции. И только к 6 июля эти попытки были пресечены. Однако ликвидация группировки противника, окруженной на востоке и юго-востоке от Минска, продолжалась до 11 июля. Вырваться фашистским войскам так и не удалось. Немалый вклад в освобождение Минска внесли и белорусские партизаны.
16 июля 1944 года, в ознаменование победы над врагом, в освобожденном Минске руководство БССР приняло решение провести партизанский парад. 30 тысяч народных мстителей под радостные крики минчан ровным строем прошагали на поле бывшего ипподрома.
Освобождение Минска стало восклицательным знаком наступательной операции «Багратион». Это был шаг, который значительно сократил расстояние до разгрома Третьего Рейха.
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Юрий Левитан:«3 июля. Советские воины полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Советской Белоруссии – город Минск!» Этих заветных слов...
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