В пятницу, 3 июля, в Ганцевичах был организован велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
Владимир СОКОЛОВ
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В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
03.07.2020 16:30 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В пятницу, 3 июля, в Ганцевичах был организован велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
Владимир СОКОЛОВ
(Visited 16 times, 16 visits today)
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В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В пятницу, 3 июля, в Ганцевичах был организован велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в
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