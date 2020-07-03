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В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж

03.07.2020 16:30 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 3 июля, в Ганцевичах был организован велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж
В Ганцевичах завершился праздничный велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы. Фоторепортаж

Владимир СОКОЛОВ


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В пятницу, 3 июля, в Ганцевичах был организован велопробег с возложением цветов к памятникам воинской славы и погибших воинов в
 
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