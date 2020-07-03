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Роман Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости

03.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Роман Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости

Каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Для любой страны суверенитет — это самое главное обретение. Особенно для Беларуси, которая искала свою независимость, как сказал Президент, многие века. Поэтому в настоящее время это — сама главная ценность, которую добыла наша страна и общество», — подчеркнул руководитель правительства.

Он отметил, что в День Независимости все граждане объединяются мыслью о стране, завоеваниях, которые были сделаны для того, чтобы сегодня можно было спокойно праздновать, оценить достижения, понять, что еще можно сделать, чтобы защитить независимость и суверенитет, возможность жить на своей земле, принимать самостоятельные решения, не ориентируясь на какие-то третьи силы. «Как сказал Президент: быть хозяином на своей земле. Это — самое главное», — отметил Роман Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что экономика — это фундамент любого общества, какую бы стадию развития оно ни проходило. «Конечно, экономика — это залог благосостояния народа, возможность развиваться и идти вперед. Нет экономики — нет того фундамента, на котором стоит государство», — отметил он, подчеркнув, что речь в первую очередь идет о достижениях, возможности двигаться вперед.

Роман Головченко обратил внимание, что Беларусь после распада СССР смогла не только сохранить промышленность, но и вывести ее на качественно новый уровень, не потеряла ни одного крупного предприятия. «И это есть одно из достижений независимости», — уверен руководитель правительства.

Отвечая на вопрос о текущих вызовах для экономики, в том числе связанных с пандемией, премьер-министр констатировал, что сейчас сложный период. «Он связан прежде всего с тем, что мы открытая экспортоориентированная экономика, завязаны на внешние рынки. Естественно, очень тяжело, когда закрываются рынки, снижается потребление. Тем не менее, даже в этих условиях ВВП снизился меньше, чем в соседних странах, которые обладают, казалось бы, более мощной подушкой безопасности, — заявил Роман Головченко. — На их фоне удается поддерживать более позитивную картину. А сейчас уже мы видим выход на траекторию роста. Поэтому будем держаться».

«Конечно, в фундамент независимости каждый должен заложить свой кирпичик на своем месте», — резюмировал премьер-министр.

#День Независимости #новости беларуси

БелТА

 
 
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Каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам...
 
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