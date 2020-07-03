Роман Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости

Каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента
«Для любой страны суверенитет — это самое главное обретение. Особенно для Беларуси, которая искала свою независимость, как сказал Президент, многие века. Поэтому в настоящее время это — сама главная ценность, которую добыла наша страна и общество», — подчеркнул руководитель правительства.
Он отметил, что в
Премьер-министр подчеркнул, что экономика — это фундамент любого общества, какую бы стадию развития оно ни проходило. «Конечно, экономика — это залог благосостояния народа, возможность развиваться и идти вперед. Нет экономики — нет того фундамента, на котором стоит государство», — отметил он, подчеркнув, что речь в первую очередь идет о достижениях, возможности двигаться вперед.
Роман Головченко обратил внимание, что Беларусь после распада СССР смогла не только сохранить промышленность, но и вывести ее на качественно новый уровень, не потеряла ни одного крупного предприятия. «И это есть одно из достижений независимости», — уверен руководитель правительства.
Отвечая на вопрос о текущих вызовах для экономики, в том числе связанных с пандемией, премьер-министр констатировал, что сейчас сложный период. «Он связан прежде всего с тем, что мы открытая экспортоориентированная экономика, завязаны на внешние рынки. Естественно, очень тяжело, когда закрываются рынки, снижается потребление. Тем не менее, даже в этих условиях ВВП снизился меньше, чем в соседних странах, которые обладают, казалось бы, более мощной подушкой безопасности, — заявил Роман Головченко. — На их фоне удается поддерживать более позитивную картину. А сейчас уже мы видим выход на траекторию роста. Поэтому будем держаться».
«Конечно, в фундамент независимости каждый должен заложить свой кирпичик на своем месте», — резюмировал премьер-министр.