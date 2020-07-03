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Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма

03.07.2020 15:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма

В Малайзии рыбак не послушался жену и погиб во время шторма. Женщина заявляет, что предвидела гибель супруга. Подробности рассказывает AsiaOne.

42-летняя Росмализа Росдин ощущала тревогу, которую никак не могла объяснить. Чувство было очень сильным, и она обратилась к врачу. Специалист не нашел причин беспокоиться. Женщина утверждает, что это, как оказалось, было предчувствие гибели мужа.

Росмализа уговаривала супруга отказаться от плавания. Мужчина не стал ее слушать. 

Ночью судно с рыбаками попало в шторм и затонуло. В результате крушения погибли как минимум четыре человека, среди них муж Росмализы Росдин.

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В Малайзии рыбак не послушался жену и погиб во время шторма. Женщина заявляет, что предвидела гибель супруга. Подробности рассказывает AsiaOne. 42-летняя Росмализа...
 
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