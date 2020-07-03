|
Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма
Источник материала: ОНТ
В Малайзии рыбак не послушался жену и погиб во время шторма. Женщина заявляет, что предвидела гибель супруга. Подробности
42-летняя Росмализа Росдин ощущала тревогу, которую никак не могла объяснить. Чувство было очень сильным, и она обратилась к врачу. Специалист не нашел причин беспокоиться. Женщина утверждает, что это, как оказалось, было предчувствие гибели мужа.
Росмализа уговаривала супруга отказаться от плавания. Мужчина не стал ее слушать.
Ночью судно с рыбаками попало в шторм и затонуло. В результате крушения погибли как минимум четыре человека, среди них муж Росмализы Росдин.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Малайзии рыбак не послушался жену и погиб во время шторма. Женщина заявляет, что предвидела гибель супруга. Подробности рассказывает AsiaOne. 42-летняя Росмализа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)