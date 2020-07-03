Рыбак отказался слушать жену и погиб во время шторма

Источник материала: ОНТ

В Малайзии рыбак не послушался жену и погиб во время шторма. Женщина заявляет, что предвидела гибель супруга. Подробности рассказывает AsiaOne.

42-летняя Росмализа Росдин ощущала тревогу, которую никак не могла объяснить. Чувство было очень сильным, и она обратилась к врачу. Специалист не нашел причин беспокоиться. Женщина утверждает, что это, как оказалось, было предчувствие гибели мужа.

Росмализа уговаривала супруга отказаться от плавания. Мужчина не стал ее слушать.

Ночью судно с рыбаками попало в шторм и затонуло. В результате крушения погибли как минимум четыре человека, среди них муж Росмализы Росдин.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram