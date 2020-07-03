Любимую технику механизатор СКУП «Волпа» Виталий Маршалок не согласен менять ни на что

Источник материала: Новости Волковыска

Ветеринаром он так и не стал, потому что с детства влюбился в «железо»

Работа на земле — занятие не из легких. А для городского жителя, привыкшего к восьмичасовому дню в офисе с перерывами на кофе-паузу, это и вовсе неподъемно. Однако вот уже 18 лет труд в поле от рассвета до рассвета и любимую технику механизатор СКУП «Волпа» Волковысского района Виталий Маршалок не согласен менять ни на что, пишет sb.by.

Отец Виталия тоже был механизатором в хозяйстве, ему сын и подражал. На работу сынишку глава семейства брал всегда: и на ремонты, и за баранку. В десять лет, когда другим детям еще интересны игрушки, младший Маршалок уже мог уверенно ездить на тракторе.

— После школы решил поступать на ветеринара в Волковыск. Сдал экзамены, прошел и понял, что это не мое. Люблю «железо», меня к нему тянет. Все бросил и вернулся в хозяйство механизатором. Жалею ли? Нисколечко. Если человек занимается своим делом, то он преуспеет, где бы он ни был.





Благодаря рвению и желанию Виталий настолько изучил все тонкости профессии, столько всего знает о технике, машинах и агрегатах, что может с легкостью рассказывать об этом новичкам. Но главное — в своей работе он видит особую романтику:

— С весны до осени мы в поле с 6 утра до 9 вечера. Совершенно не скучно! Включишь радио и едешь под музыку в удовольствие. Песню хорошую услышу — подпеваю. Но больше всего мне нравится, когда весной появляются первые всходы: смотришь на ростки и понимаешь, что это твой труд, — приятно.

За старания и преданность делу Виталий Маршалок не раз получал награды. Пожалуй, одно из самых ярких событий для него — республиканские «Дажынкі». В тот год он в одиночку намолотил почти две тонны зерна, за что и получил в качестве приза мотоблок! Дальше — больше. В прошлом году Виталия отметили званием «Человек года Гродненщины».

В СКУП «Волпа» работают его сестра и брат: заведующей фермой и механизатором. У Виталия есть семья, подрастает дочь. Все живут в деревне.

— В город могу поехать на день-два, а больше не выдерживаю! На селе всегда есть чем заняться в свободное время: машину перебрать, огород прополоть. Сейчас молодежь стремится вырваться. Но я бы ни за что не променял свою жизнь в деревне, — напоследок сказал Виталий Маршалок.