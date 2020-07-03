Ветеринаром он так и не стал, потому что с детства влюбился в «железо»

Работа на земле — занятие не из легких. А для городского жителя, привыкшего к восьмичасовому дню в офисе с перерывами на кофе-паузу, это и вовсе неподъемно. Однако вот уже 18 лет труд в поле от рассвета до рассвета и любимую технику механизатор СКУП «Волпа» Волковысского района Виталий Маршалок не согласен менять ни на что, пишет sb.by.

Отец Виталия тоже был механизатором в хозяйстве, ему сын и подражал. На работу сынишку глава семейства брал всегда: и на ремонты, и за баранку. В десять лет, когда другим детям еще интересны игрушки, младший Маршалок уже мог уверенно ездить на тракторе.

— После школы решил поступать на ветеринара в Волковыск. Сдал экзамены, прошел и понял, что это не мое. Люблю «железо», меня к нему тянет. Все бросил и вернулся в хозяйство механизатором. Жалею ли? Нисколечко. Если человек занимается своим делом, то он преуспеет, где бы он ни был.

Любимую технику механизатор СКУП «Волпа» Виталий Маршалок не согласен менять ни на что

Благодаря рвению и желанию Виталий настолько изучил все тонкости профессии, столько всего знает о технике, машинах и агрегатах, что может с легкостью рассказывать об этом новичкам. Но главное — в своей работе он видит особую романтику:

— С весны до осени мы в поле с 6 утра до 9 вечера. Совершенно не скучно! Включишь радио и едешь под музыку в удовольствие. Песню хорошую услышу — подпеваю. Но больше всего мне нравится, когда весной появляются первые всходы: смотришь на ростки и понимаешь, что это твой труд, — приятно.

За старания и преданность делу Виталий Маршалок не раз получал награды. Пожалуй, одно из самых ярких событий для него — республиканские «Дажынкі». В тот год он в одиночку намолотил почти две тонны зерна, за что и получил в качестве приза мотоблок! Дальше — больше. В прошлом году Виталия отметили званием «Человек года Гродненщины».

В СКУП «Волпа» работают его сестра и брат: заведующей фермой и механизатором. У Виталия есть семья, подрастает дочь. Все живут в деревне.

— В город могу поехать на день-два, а больше не выдерживаю! На селе всегда есть чем заняться в свободное время: машину перебрать, огород прополоть. Сейчас молодежь стремится вырваться. Но я бы ни за что не променял свою жизнь в деревне, — напоследок сказал Виталий Маршалок.