Ректор Белорусской академии музыки: принципиальное качество культуры нашей страны - ее историчность

Источник материала: ОНТ

Ворота Минска – так называют известные башни-близнецы на Привокзальной площади. Первый уникальный архитектурный объект, который видят путешественники, прибывая на вокзал на поезде.

Тысячи минчан, конечно, проходят мимо каждый день. И возможно даже привыкли к этому потрясающему виду. Но можно на миг остановиться и подумать. Автор проекта архитектор Борис Рубаненко сумел подчеркнуть важную параллель: башни как бы приняли историческую эстафету от деревянных башен старинного минского Замчища, которые тоже в своё время были въездными воротами.

Эта преемственность придала им особую убедительность. По сути, как и праздник День Независимости – связующая нить прошлого, настоящего и будущего.

Житель одной из башен, а еще профессор, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова рассказала, что из себя представляет культура Беларуси сегодня и какими объектами мы можем гордиться.

Подробности смотрите в видеоинформации.

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