Источник материала: Новости Волковыска

Президент Александр Лукашенко получил на рассмотрение документ о господдержке пенсионеров.

Как сообщила замначальника управления Минкомтранспорта Беларуси Светлана Есьман, с такой просьбой поступало много обращений. В связи с этим, вопрос был рассмотрен и проработан вместе представителями различных госорганов.

«В Министерство транспорта поступает большое количества обращений о продлении этого периода скидки. Данный вопрос проработан с Министерством труда и другими госорганами. Права на скидку реализуется гражданами при предъявлении пенсионного удостоверения».

Данный указ подразумевает право пенсионеров получать 50-процентную скидку на проезд ежегодно в период с 1 мая по 31 октября. Это касается передвижений на поездах региональных линий экономкласса, в пригородных автобусах и на водном транспорте.

Указ на этот счет сейчас находится на рассмотрении главы Беларуси.

Действовавшие раньше льготы приходились на период дачного сезона – с мая по сентябрь. На льготный тариф при оплате за проезд имели право граждане, предоставившие пенсионное удостоверение.

Напомним, ранее президент Беларуси был подписан указ о повышении пенсий. В среднем они увеличены на 5,2%.