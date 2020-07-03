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Ефремов отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП

03.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ефремов отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП

 Актер Михаил Ефремов, которому ранее было предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от признания вины. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев телеканалу «Москва-24», сообщает ТАСС.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал адвокат в эфире телеканала.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

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 Актер Михаил Ефремов, которому ранее было предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от признания вины. Об этом заявил...
 
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