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«После восхождения ты теряешь 12 кг веса». Семья из Беларуси хочет покорить 7 вулканов
Источник материала: СТВ
Минчане Константин и Анастасия Лапко хотят стать первой семейной парой из белорусов, которая покорит семь самых высоких вулканов.
Гости праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» – альпинист Анастасия Лапко, научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси, а также альпинист Константин Лапко.
Анастасия Лапко, альпинист, научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Скажите, пожалуйста, в восхождении на вершину что самое сложное на ваш взгляд?
Константин Лапко, альпинист:
Усиленные тренировки начинаются у нас за полгода. Но если ты спустился с очередной горы, то перед подъёмом на следующую ты можешь дать себе совсем маленький перерыв, буквально месяц, чтобы восстановиться, потому что после восхождения ты теряешь, наверное, 12 кг веса из-за физических нагрузок. И потихонечку ты начинаешь восстанавливаться, здоровье тоже восстанавливается. И уже потом ты продолжаешь как минимум два раза в неделю тренироваться.
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Минчане Константин и Анастасия Лапко хотят стать первой семейной парой из белорусов, которая покорит семь самых высоких вулканов. Гости праздничного...
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