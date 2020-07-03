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«После восхождения ты теряешь 12 кг веса». Семья из Беларуси хочет покорить 7 вулканов

03.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минчане Константин и Анастасия Лапко хотят стать первой семейной парой из белорусов, которая покорит семь самых высоких вулканов.

Гости праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» – альпинист Анастасия Лапко, научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси, а также альпинист Константин Лапко.

Анастасия Лапко, альпинист, научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Однажды побывав в горах, мы просто влюбились в эту стихию, в эту природу удивительную. У нас, конечно, в Беларуси гор нет, и это, может быть, тоже какую-то свою роль сыграло.

«После восхождения ты теряешь 12 кг веса». Семья из Беларуси хочет покорить 7 вулканов

Скажите, пожалуйста, в восхождении на вершину что самое сложное на ваш взгляд?

Константин Лапко, альпинист:
Самое сложное – это, конечно же, выносливость. Нужна очень сильная физическая подготовка и моральная, чтобы устоять, не повернуть назад. Там очень разреженный воздух, не хватает кислорода. И, чтобы двигаться, нужно подготовить организм: акклиматизационные выходы, плюс кардиоупражнения обязательно. Без этого просто невозможно взойти на вершину.

Усиленные тренировки начинаются у нас за полгода. Но если ты спустился с очередной горы, то перед подъёмом на следующую ты можешь дать себе совсем маленький перерыв, буквально месяц, чтобы восстановиться, потому что после восхождения ты теряешь, наверное, 12 кг веса из-за физических нагрузок. И потихонечку ты начинаешь восстанавливаться, здоровье тоже восстанавливается. И уже потом ты продолжаешь как минимум два раза в неделю тренироваться.

Подробности беседы – в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Лапко, Константин Лапко

 
 
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Минчане Константин и Анастасия Лапко хотят стать первой семейной парой из белорусов, которая покорит семь самых высоких вулканов. Гости праздничного...
 
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