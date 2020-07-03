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«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

03.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каска, рваные куски металла, саперная лопатка. Шкловские поисковики докопались до правды, до небольшой победы уже 1941-м. 

«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

Середина июля, бобруйское направление, 21-я армия переходит в контрнаступление. В Паричах гитлеровцы наводят переправу. Это удар в спину. Наша артиллерия не достает, с воздуха бесполезно – все простреливают вражеские зенитки. В бои идет Березинский отряд Днепровской флотилии.

«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

Убедительно заговорило орудие сторожевого монитора «Смоленск». Переправы больше нет, фашисты в смятении, остервенели. Корабль и три бронекатера сопровождения попадают под кинжальный огонь. Огонь на себя берет БК-205. Монитор «Смоленск» вырвался, 205-й не смог.

«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

Александр Строганов, младший лейтенант, командир БК-204:
Подошли к узкому месту реки. Вдруг фашисты открыли кинжальный артиллерийский огонь.

БК-205 находился ближе всех к врагу. Именно он прикрыл собой поврежденный монитор «Смоленск». БК-205 загорелся, давая возможность монитору исправить повреждение и выйти из зоны поражения.

«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

Маленький катер, гордо рассекая речные волны, уходил вперед в историю. Стрельба, крики раненых, в машинном отделении взрыв противотанковой мины – громче в эфире звучал только сигнал «умирая, не сдаюсь».

«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

Обломки носовой части бережно поднимали с воды. Из глубины поднимали еще одну неизвестную победу.

Люди в материале: Александр Строганов

 
 
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Каска, рваные куски металла, саперная лопатка. Шкловские поисковики докопались до правды, до небольшой победы уже 1941-м.  Середина июля, бобруйское направление, 21-я...
 
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