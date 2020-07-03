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Лукашенко принял участие в шествии «Беларусь помнит!»
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сегодня отмечает главный праздник – День независимости. 3 июля 76 лет назад столица республики была освобождена от нацистов. В Минске прошла акция «Беларусь помнит!». В ней принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
В центре Минска завершилось
В акции «Беларусь помнит» принял участие президент Александр Лукашенко. После церемонии возложения цветов к Вечному огню он обратился к собравшимся.
Праздник переместился ко Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка, выступают артисты. Вечером будет праздничный концерт и салюты по всей стране. А здесь, в районе площади Победы, торжественно откроют большой светомузыкальный фонтан.
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После церемонии возложения цветов к Вечному огню он обратился к собравшимся.
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