Лукашенко принял участие в шествии «Беларусь помнит!»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сегодня отмечает главный праздник – День независимости. 3 июля 76 лет назад столица республики была освобождена от нацистов. В Минске прошла акция «Беларусь помнит!». В ней принял участие президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В центре Минска завершилось патриотическое шествие «Беларусь помнит!». Колонна из пяти тысяч человек прошла по проспекту Независимости до площади Победы. Кортеж из автомобилей УАЗ привез к монументу Победы ветеранов. А следом сотни молотых людей пронесли портреты тех героев Великой Отечественной, которые не дожили до этих мирных дней. 3 июля 1944 года белорусскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков. Так что День независимости – это дань памяти героям той страшной войны.

«Конечно, это важно для каждой семьи. Этот праздник показывает, что мы живем в мирное время», – поделилась Наталья Устинович.

В акции «Беларусь помнит» принял участие президент Александр Лукашенко. После церемонии возложения цветов к Вечному огню он обратился к собравшимся.

«В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа – сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации», – сказал Лукашенко.

Праздник переместился ко Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка, выступают артисты. Вечером будет праздничный концерт и салюты по всей стране. А здесь, в районе площади Победы, торжественно откроют большой светомузыкальный фонтан.



Поздравления с Днем независимости поступают в адрес президента Беларуси и белорусского народа от руководителей зарубежных государств. В их числе – лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Украины.