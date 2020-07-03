Поздравление — ветерану





В Смолевичском районе в День Независимости Республики Беларусь председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Андрей Казимирович Ратомский и заместитель председателя Игорь Ильич Кузнецов поздравили с Днем Независимости Республики Беларусь участника Советско-финской и Великой Отечественной войн, в годы войны авиационного техника 909-го истребительного авиационного полка 1-й Воздушной армии, ныне инженера-полковника войск связи в отставке Петра Егоровича Вардомацкого. Глава района вручил подарок и цветы от Смолевичского райисполкома, и поблагодарил ветерана за его стойкость и мужество, проявленные в роковые годы.





— Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас и желать благополучия и долголетия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле! Низкий Вам поклон! – сказал Андрей Казимирович.

Фото Н.Вербицкой.