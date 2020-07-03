 

Поздравление — ветерану

В  Смолевичском  районе  в День Независимости Республики Беларусь   председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Андрей Казимирович Ратомский и заместитель председателя  Игорь Ильич Кузнецов поздравили с Днем Независимости  Республики Беларусь участника Советско-финской и Великой Отечественной войн, в годы войны авиационного техника 909-го истребительного авиационного полка 1-й Воздушной армии, ныне инженера-полковника войск связи в отставке Петра Егоровича Вардомацкого. Глава района вручил   подарок и  цветы  от Смолевичского райисполкома,  и  поблагодарил ветерана за его  стойкость и мужество, проявленные в роковые годы.

 

Поздравление — ветерану

— Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить  вас и желать благополучия и долголетия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле! Низкий Вам поклон! – сказал Андрей Казимирович.

Фото Н.Вербицкой.