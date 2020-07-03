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«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений
Источник материала: СТВ
Сотрудница Института микробиологии НАН Беларуси мечтает получить Нобелевскую премию и хочет помогать растениям.
Гость праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» – Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»:
Анна Барейко:
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«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений
Сотрудница Института микробиологии НАН Беларуси мечтает получить Нобелевскую премию и хочет помогать растениям. Гость праздничного телемарафона «В фарватере...
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