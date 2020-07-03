ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений

03.07.2020 16:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Сотрудница Института микробиологии НАН Беларуси мечтает получить Нобелевскую премию и хочет помогать растениям.

Гость праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» – Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений

Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»:
Растения тоже болеют, их тоже нужно чем-то лечить. Нужно определять, чем они болеют. Так вот, наша задача, задача нас как учёных, и меня в частности, определить с помощью современных методов – это полимеразная цепная реакция – чем же они болеют.

Анна Барейко:
У нас есть препараты, биологические – очень хорошие и полезные, – которые могут спасти эти вот растения. Мы, конечно, не перечим людям-специалистам, занимающимся выращиванием, мы просто рекомендуем что-то хорошее, чтобы помогать им выращивать.

Подробности беседы – в видеоматериале.

Люди в материале: Анна Барейко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудница Института микробиологии НАН Беларуси мечтает получить Нобелевскую премию и хочет помогать растениям. Гость праздничного телемарафона «В фарватере...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАЭС и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика