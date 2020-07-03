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«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Послевоенный Иж-49 удалось приобрести у его первого хозяина: ветеран войны ездил на этом мотоцикле, скопированном советскими инженерами с немецкого DKW, целых 60 лет.
После реставрации Владимир показал мотоцикл его первому владельцу.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
Я сразу объяснил, что мы не перепродаем, мы реставрируем, эта техника будет здесь у нас в Гомеле. И просто его несколько слов было: «Мой дорогой конь».
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Новости Беларуси. Послевоенный Иж-49 удалось приобрести у его первого хозяина: ветеран войны ездил на этом мотоцикле, скопированном советскими инженерами с...
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