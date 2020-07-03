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«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет

03.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Послевоенный Иж-49 удалось приобрести у его первого хозяина: ветеран войны ездил на этом мотоцикле, скопированном советскими инженерами с немецкого DKW, целых 60 лет.

«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет

На первую реконструкцию пришёл дед-ветеран. Рассказываем про коллекционера старой техники в третьем поколении из Гомеля

После реставрации Владимир показал мотоцикл его первому владельцу.  

«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:  
Ну, сначала у него не было слов. Я думал, что будут слезы, потому что он не верил.  

«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет

Я сразу объяснил, что мы не перепродаем, мы реставрируем, эта техника будет здесь у нас в Гомеле. И просто его несколько слов было: «Мой дорогой конь».   

Люди в материале: Владимир Колот, Александр Добриян

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Послевоенный Иж-49 удалось приобрести у его первого хозяина: ветеран войны ездил на этом мотоцикле, скопированном советскими инженерами с...
 
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