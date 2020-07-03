ЕАЭС и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле

Источник материала: Ежедневник

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем может быть заключено в текущем году.

Как заявил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эфире телеканала "Россия-24", соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, одна из важнейших тем, над которой работают стороны.

"Одна важная тема, над которой мы работаем, - это зона свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что есть все возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем 2020 году, подписать его, потом имплементировать", - сказал израильский дипломат.