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ЕАЭС и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле

03.07.2020 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем может быть заключено в текущем году.

Как заявил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эфире телеканала "Россия-24", соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, одна из важнейших тем, над которой работают стороны.

"Одна важная тема, над которой мы работаем, - это зона свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что есть все возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем 2020 году, подписать его, потом имплементировать", - сказал израильский дипломат.

 
 
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Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем может быть заключено в текущем году.
 
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