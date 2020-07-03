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Девушка-агроном о том, почему ей проще работать с мужчинами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном – тем более.
В АПК девушка, можно сказать, свой человек. Сама родом из сельской местности, потому землю чувствует. Еще с детства задавалась вопросом: как это, получить урожай.
Людмила Дубинович, ведущий агроном сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
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Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном – тем более. С удовольствием общается с механизаторами Людмила. Ведущий агроном...
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