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«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько лет назад автопарк пополнился копией броневика БА-64. Такие принимали участие в освобождении Беларуси.
После очередного мероприятия руководителя военно-исторического объединения Владимира Колота попросили приехать на броневике в гости к ветерану, который прошел войну сидя за рулем именно такого автомобиля.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
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Новости Беларуси. Несколько лет назад автопарк пополнился копией броневика БА-64. Такие принимали участие в освобождении Беларуси. На первую реконструкцию...
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