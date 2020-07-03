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«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном тем более.
Необходимо разбираться в особенностях удобрений и следить за тем, как и где работает техника. Впрочем, в этом помогают образование, опыт и новые технологии.
Владимир Лапытько, главный агроном сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
В фокусе профинтереса не только растения. Чтобы успешно работать и получать результат, нужно порой быть психологом. Владимир это прекрасно понимает, старается всегда прислушиваться к людям. Тем более у него есть помощники.
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Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном тем более. И Владимир – яркое тому подтверждение. Несмотря на возраст, он уже пятый год в...
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