|
Попробовать жареных улиток и сделать селфи с «человеком-кустом». Чем заняться 3 июля на площадке около Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске основные мероприятия проходят у Дворца спорта.
Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка. Как всегда, в центре столицы много музыки.
Кристина Федорович, корреспондент:
Гостей ярмарки ждет, например, шоу самоваров, детки играют в футбол. Кроме того можно сфотографироваться вот с такими необычными персонажами.
Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»
Как долго вы все это готовили, выстраивали?
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома:
Очень приятные локации для деток, что привлекает на эту площадку родителей.
Кристина Федорович:
Дмитрий Плеханов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попробовать жареных улиток и сделать селфи с «человеком-кустом». Чем заняться 3 июля на площадке около Дворца спорта
Новости Беларуси. Праздник, объединяющий миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)