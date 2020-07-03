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«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по винтику легендарный «Иван-Виллис» – гордость Александра Пономарева.
Прокатить на таком сына по улицам родного города – достойная награда за проделанную кропотливую работу.
Свою коллекцию Александр Пономарев собирает уже почти два десятка лет. Из груды ржавого металла в его мастерской возрождается история.
Это его ощущение и его способ передать сыновьям свое отношение к тому, что называется родиной. Без пафосных речей, но с любовью и знанием дела.
Александр Пономарев:
Старший сын Александра Пономарева Артем не без гордости говорит: отец все делает основательно. Такой же подход и в воспитании. Любовь к технике и к родине заложена навсегда. Ржавая болванка в его руках – настоящее сокровище: генератор для будущего шедевра – редкого грузовика ЗИС-5.
Вещь редкая, поэтому стоит заниматься.
Артем Пономарев:
Гордишься. Едешь и показываешь, что за счет этой техники – она, может, и простая, но она была надежная – частично победили в войне. Хочешь не хочешь, начинаешь гордиться за своих предков.
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«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами
Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по...
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