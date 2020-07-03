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«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

03.07.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по винтику легендарный «Иван-Виллис» – гордость Александра Пономарева.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Прокатить на таком сына по улицам родного города – достойная награда за проделанную кропотливую работу.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Александр Пономарев, коллекционер:  
Прочувствовать так, как наши деды во время войны без комфорта, в зимнее время без печки с этим воем специфическим коробки ездили, справлялись и решали задачи поставленные.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Свою коллекцию Александр Пономарев собирает уже почти два десятка лет. Из груды ржавого металла в его мастерской возрождается история.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Это его ощущение и его способ передать сыновьям свое отношение к тому, что называется родиной. Без пафосных речей, но с любовью и знанием дела.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Александр Пономарев:
Вообще этот автомобиль боевой. Даже можно определить по пробоинам. А где-то мы видели пробоины? Вот пробоина от настоящей пули. Видно, досталось. Действительно, одна и вот вторая.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Еще одна легенда. Текущий проект семьи Пономаревых – ГАЗ-ММ, в народе «полуторка». Изрешеченный осколками грузовик – сама история. История понятная и осязаемая. За несколько лет восстановительных работ изучить приходится каждый сантиметр автомобиля: узлы, устройства, «боевой» путь. Отец очень надеется, что эти уроки не пройдут даром.  

Александр Пономарев:   
Воспитывается патриотизм с малых лет к родине, к дому, к той машине. Потому что надо ценить, это наше прошлое, наша история. Восстановить, даже если взять тот автомобиль, – это же вклад чтобы помнили, чтобы видели, чтобы могли прикоснуться.  

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Старший сын Александра Пономарева Артем не без гордости говорит: отец все делает основательно. Такой же подход и в воспитании. Любовь к технике и к родине заложена навсегда. Ржавая болванка в его руках – настоящее сокровище: генератор для будущего шедевра – редкого грузовика ЗИС-5.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Вещь редкая, поэтому стоит заниматься.

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Трудно представить, что это когда-то заработает. Но Пономаревы уверены: все получится. Вот уже несколько лет их автомобили неотъемлемая часть главных городских праздников. 9 Мая и в День Независимости (а 3 июля в Жлобине празднуют еще и День города) семейный автопарк на городских улицах.   

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Артем Пономарев:  
У людей сразу ассоциируется как праздник. Положительные эмоции, только положительные.  

«Этот боевой, можно определить по пробоинам». Зачем коллекционер из Беларуси занимается фронтовыми машинами

Гордишься. Едешь и показываешь, что за счет этой техники – она, может, и простая, но она была надежная – частично победили в войне. Хочешь не хочешь, начинаешь гордиться за своих предков.   

Люди в материале: Александр Пономарев, Артем Пономарев, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Своего хозяина маленький фронтовой трудяга ГАЗ-67 слушается в прямом смысле слова с полуоборота. Собственноручно восстановленный буквально по...
 
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