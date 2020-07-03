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Почему семья минчан говорит: «Привет, дом» каждый раз, когда приезжает откуда-то?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этом доме кулинарными изысками удивляют практически ежедневно вот уже как пять лет. С момента, когда Тамара и Алексей впервые переступили порог собственной квартиры, рассказали в проекте «Сделано».
Пока копили на большую мечту, долгое время жили скромно в общежитиях.
Тамара Шавель:
Теперь у каждого в квартире есть свой личный уголок. Правда, чаще всего все собираются в одной комнате. Шутят, мол, по старой привычке. Но и инфраструктура тоже имеет значение.
Рядом с домом всегда хочется, чтобы был магазин, школа и детский сад. К сложностям семье Шавель не привыкать. Когда строили квартиру в новом районе, были готовы, что в шаговой доступности еще некоторое время не будет всех удобств.
С переездом семья стала больше. Вопрос, куда пристроить малышей, обрел актуальность. Свободное место в садике нашлось. Правда, вариант был не так близок. А тут неожиданно приятная новость – объект стали строить прямо во дворе.
Алексей Шавель:
Вот уже год трехэтажный детский сад красуется между высотками. За 22 года он стал первым в Октябрьском районе столицы. Пройти мимо вряд ли получится: яркий фасад, декоративные колонны, пилястры, стеклянный купол.
Александр Шафранович, главный инженер СУ-210 «Стройтреста № 35»:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.
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Новости Беларуси. В этом доме кулинарными изысками удивляют практически ежедневно вот уже как пять лет. С момента, когда Тамара и Алексей впервые переступили порог...
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