|
Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди всех многоэтажек на Скрипникова в Каменной Горке дом № 70 заметнее всего, рассказали в проекте «Сделано».
У здания подъемник для тех, кто ограничен в движениях, системы видеонаблюдения. И любая такая «дополнительная» инициатива здесь только приветствуется.
Артур Давыдов:
Артура (мужа Елены) здесь знает весь дом. По всем жилищным вопросам – к нему, к председателю.
Артур Давыдов:
Дом заселен пока на 70 %. Некоторые из жильцов до сих пор в активном обустройстве, как и сама семья Давыдовых. Но собственные метры глаза радуют, как и сам вид из окна. С 16-го этажа не то что Каменная Горка, весь Минск буквально на ладони.
Артур Давыдов:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Среди всех многоэтажек на Скрипникова в Каменной Горке дом № 70 заметнее всего, рассказали в проекте «Сделано». У здания подъемник для тех, кто...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)