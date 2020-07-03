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«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

03.07.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три года назад в семье Давыдовых родился четвертый ребенок. Двухкомнатная стала теснее. Расширить квадратные метры помогло государство, рассказали в проекте «Сделано».

«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Елена Давыдова: 
Мы воспользовались субсидией, воспользовались семейным капиталом и очень рады, что вот такая возможность у нас появилась.  

«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

В очереди долго стоять не пришлось: меньше года и глобальная стройка началась. В ноябре 2019-го заветные ключи были уже на руках.

«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Елена Давыдова:
Здесь где-то около 500 деток разных возрастов. Все многодетные семьи, все замечательные мамочки, папы. Очень хотим побыстрей сюда перебраться.

«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Сегодня по улице Скрипникова в Каменной Горке красуется семь таких панельных многоэтажек. В пяти из них живут многодетные семьи.

«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Николай Рябов, начальник отдела технического надзора за строительством государственного объединения «Минскстрой»:   
На одну семью выделялось по две квартиры – это порядка где-то 100 квадратов. Одна где-то 40 квадратов примерно и другая 60. Внутри квартиры можно переделать. Возможно между ними сделать дверь, проход в стенах.     

«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.

Люди в материале: Елена Давыдова, Николай Рябов

 
 
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Новости Беларуси. Три года назад в семье Давыдовых родился четвертый ребенок. Двухкомнатная стала теснее. Расширить квадратные метры помогло государство,...
 
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