«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три года назад в семье Давыдовых родился четвертый ребенок. Двухкомнатная стала теснее. Расширить квадратные метры помогло государство, рассказали в проекте «Сделано».





Елена Давыдова:

Мы воспользовались субсидией, воспользовались семейным капиталом и очень рады, что вот такая возможность у нас появилась.





В очереди долго стоять не пришлось: меньше года и глобальная стройка началась. В ноябре 2019-го заветные ключи были уже на руках.





Елена Давыдова:

Здесь где-то около 500 деток разных возрастов. Все многодетные семьи, все замечательные мамочки, папы. Очень хотим побыстрей сюда перебраться.





Сегодня по улице Скрипникова в Каменной Горке красуется семь таких панельных многоэтажек. В пяти из них живут многодетные семьи.





Николай Рябов, начальник отдела технического надзора за строительством государственного объединения «Минскстрой»:

На одну семью выделялось по две квартиры – это порядка где-то 100 квадратов. Одна где-то 40 квадратов примерно и другая 60. Внутри квартиры можно переделать. Возможно между ними сделать дверь, проход в стенах.





Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.