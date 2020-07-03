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«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три года назад в семье Давыдовых родился четвертый ребенок. Двухкомнатная стала теснее. Расширить квадратные метры помогло государство, рассказали в проекте «Сделано».
Елена Давыдова:
В очереди долго стоять не пришлось: меньше года и глобальная стройка началась. В ноябре 2019-го заветные ключи были уже на руках.
Елена Давыдова:
Сегодня по улице Скрипникова в Каменной Горке красуется семь таких панельных многоэтажек. В пяти из них живут многодетные семьи.
Николай Рябов, начальник отдела технического надзора за строительством государственного объединения «Минскстрой»:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.
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Новости Беларуси. Три года назад в семье Давыдовых родился четвертый ребенок. Двухкомнатная стала теснее. Расширить квадратные метры помогло государство,...
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