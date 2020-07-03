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«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционно 3 июля на картах белорусских городов появляются новые адреса: открываются важные социальные и культурные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зачастую именно они становятся по-настоящему знаковыми для местных жителей. Так, например, в Витебске открыли новую доску почёта. Символично, что теперь лучшие коллективы и предприятия региона чествовать будут на площади Победы – самой большой в Европе.
Принимали сегодня подарки и гомельчане. Строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного комплекса.
Восточный форт – место последней обороны героической Брестской крепости. Неизвестную сторону его жизни и расскажет новая музейная экспозиция.
Неприступный бастион 9 дней вёл бои и не сдавался. Долгое время скрытый от глаз посетителей, сегодня он встречает первых гостей. Пять залов, детали в каждом – живое напоминание о прожитых и обожжённых минутах жизни заложников этих кирпичных стен.
Редкие экспонаты – уцелевшее в земле боевое знамя и дневниковые записи Петра Гаврилова – единственного, кому удалось выжить во время бомбёжки Восточного форта.
Елена Митюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Ещё два зала новой экспозиции расположились в открытой части форта и бывших крепостных конюшнях, где в июле 1941-го был госпиталь для раненых. Вход в новый музей в честь праздника свободный весь день.
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«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей
Новости Беларуси. Традиционно 3 июля на картах белорусских городов появляются новые адреса: открываются важные социальные и культурные объекты, сообщили в...
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