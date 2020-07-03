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«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

03.07.2020 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно 3 июля на картах белорусских городов появляются новые адреса: открываются важные социальные и культурные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Зачастую именно они становятся по-настоящему знаковыми для местных жителей. Так, например, в Витебске открыли новую доску почёта. Символично, что теперь лучшие коллективы и предприятия региона чествовать будут на площади Победы – самой большой в Европе.

Принимали сегодня подарки и гомельчане. Строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного комплекса. 

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Восточный форт – место последней обороны героической Брестской крепости. Неизвестную сторону его жизни и расскажет новая музейная экспозиция.

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Неприступный бастион 9 дней вёл бои и не сдавался. Долгое время скрытый от глаз посетителей, сегодня он встречает первых гостей. Пять залов, детали в каждом – живое напоминание о прожитых и обожжённых минутах жизни заложников этих кирпичных стен.

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Редкие экспонаты – уцелевшее в земле боевое знамя и дневниковые записи Петра Гаврилова – единственного, кому удалось выжить во время бомбёжки Восточного форта. 

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Елена Митюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Мы провели большие исследования, уточнили биографические сведения многих из тех, кто был нам известен, проследили судьбы тех, кто считался пропавшим без вести, насколько это было возможно. Мы попытались немножко показать атмосферу, которая царила в форту в период боевых действий, с помощью подсветки, цвета окон, пола красного, который символизируют горящую землю вокруг Восточного форта. Показать ключевые моменты обороны форта и, конечно, самое главное это сами стены. 

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Ещё два зала новой экспозиции расположились в открытой части форта и бывших крепостных конюшнях, где в июле 1941-го был госпиталь для раненых. Вход в новый музей в честь праздника свободный весь день.

Люди в материале: Елена Митюкова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Традиционно 3 июля на картах белорусских городов появляются новые адреса: открываются важные социальные и культурные объекты, сообщили в...
 
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