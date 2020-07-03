ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Отец и дедушка побили напавшего на девочку крокодила

03.07.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Отец и дедушка побили напавшего на девочку крокодила

В Богале (Мьянма) крокодил напал на 9-летнюю девочку. Подробности рассказывает The Irrawaddy.

Инцидент произошел 29 июня. Девочка купалась в реке. Крокодил напал на ребенка. Хищник пытался утащить девятилетнюю Ма Я Мин Ту в воду.

Бабушка девочки увидела, что происходит, и пыталась спасти внучку. Женщина начала кричать, звала на помощь и сильно паниковала, но не отпускала ребенка. На крики прибежали дед и отец девочки, они набросились на хищника и побили его. Рептилия отпустила Ма Я Мин Ту и уплыла.

У девочки оказалась сломана рука, также на ее теле обнаружили множественные раны. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Kyaw Lin / Bogale

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Богале (Мьянма) крокодил напал на 9-летнюю девочку. Подробности рассказывает The Irrawaddy. Инцидент произошел 29 июня. Девочка купалась в реке. Крокодил напал на ребенка....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика