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Отец и дедушка побили напавшего на девочку крокодила
Источник материала: ОНТ
В Богале (Мьянма) крокодил напал на 9-летнюю девочку. Подробности
Инцидент произошел 29 июня. Девочка купалась в реке. Крокодил напал на ребенка. Хищник пытался утащить девятилетнюю Ма Я Мин Ту в воду.
Бабушка девочки увидела, что происходит, и пыталась спасти внучку. Женщина начала кричать, звала на помощь и сильно паниковала, но не отпускала ребенка. На крики прибежали дед и отец девочки, они набросились на хищника и побили его. Рептилия отпустила Ма Я Мин Ту и уплыла.
У девочки оказалась сломана рука, также на ее теле обнаружили множественные раны. Пострадавшую госпитализировали.
Фото: Kyaw Lin / Bogale
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В Богале (Мьянма) крокодил напал на 9-летнюю девочку. Подробности рассказывает The Irrawaddy. Инцидент произошел 29 июня. Девочка купалась в реке. Крокодил напал на ребенка....
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