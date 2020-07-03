Отец и дедушка побили напавшего на девочку крокодила

Источник материала: ОНТ

В Богале (Мьянма) крокодил напал на 9-летнюю девочку. Подробности рассказывает The Irrawaddy.

Инцидент произошел 29 июня. Девочка купалась в реке. Крокодил напал на ребенка. Хищник пытался утащить девятилетнюю Ма Я Мин Ту в воду.

Бабушка девочки увидела, что происходит, и пыталась спасти внучку. Женщина начала кричать, звала на помощь и сильно паниковала, но не отпускала ребенка. На крики прибежали дед и отец девочки, они набросились на хищника и побили его. Рептилия отпустила Ма Я Мин Ту и уплыла.

У девочки оказалась сломана рука, также на ее теле обнаружили множественные раны. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Kyaw Lin / Bogale

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