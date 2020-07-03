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Как празднуют День Независимости на улицах Минска?

03.07.2020 16:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как празднуют День Независимости на улицах Минска?

После освобождения Минск был настолько разрушен, что даже предлагали перенести столицу БССР на несколько десятков километров в сторону. Мол, чем восстанавливать – быстрее построить новый город. Действительно, после войны от всей капитальной застройки Минска оставалось лишь 20%, всё остальное, особенно в центре, - были груды развалин.

Минск не сразу строился. День Независимости установлен 3 июля, в день освобождения Минска, по итогам республиканского референдума 1996 года. С тех пор каждый год вся страна отмечает государственный праздник масштабно.

Цветы к мемориалам, прогулки в парках, ярмарки мастеров и, конечно, красочный салют – кульминация этого дня. А что сейчас происходит на улицах Минска?

В этом году погода приподнесла сюрприз. Но дождь никак не повлиял ни на программу, ни на настроение белорусов. Во всех городах страны звучит музыка, работают развлекательные площадки. В столице на ярмарку и концерты приходят целыми семьями. Ведь 3 июля праздник всех поколений.

Семья Киршанковых и День Победы и День Независимости всегда отмечает вот так – в полном составе. Родители долго гуляют по Минску, фотографируются и делают приятные покупки дочерям. Которые с детства будут напоминать девочкам о большом празднике. 

Екатерина Киршанкова: «Мы рассказываем детям, что это наш День Независимости, что в этот день наша страна стала независимой свободной. Почему символичен этот день для нас, в этот день освободился наш город Минск, для нас это большой праздник».

Пока взрослые знакомятся с продукцией ремесленников, дети катаются на лошадях и даже учатся играть в футбол. Но центр событий всё же сосредоточен у сцены. Белорусские коллективы поют народные песни, а зрители подтанцовывают и подпевают на импровизированном партере под открытым небом.

Отдать дань уважения дедам и прадедам, продолжить традицию поколений и просто стать частью большого праздника. День Независимости для каждого белоруса - день особенный, и он не ограничится концертной программой. Организаторы позаботились о том, чтобы яркие впечатления остались в памяти каждого надолго.

Уже в 20:00 на набережной Свислочи минчане и гости столицы смогут наблюдать световое шоу. Необычный фонтан будет танцевать под звуки популярных мелодий. Через час у стелы «Минск-город герой» начнётся гала-концерт с участием белорусских исполнителей. А в 23:00 небо над городом раскрасят огни фейерверка. Так что посмотреть будет на что. 

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Теги: Минск
 
 
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После освобождения Минск был настолько разрушен, что даже предлагали перенести столицу БССР на несколько десятков километров в сторону. Мол, чем восстанавливать...
 
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