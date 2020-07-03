«Минск-арена»: Михаил Прокопеня рассказал все о здании, где проходят соревнования международного класса и концерты

Источник материала: ОНТ

Хатынь, Брестская крепость, Курган славы – места особой памяти о героях-освободителях. А сколько их – символов новой независимой страны? Однозначно один из таких – «Минск-арена». И это не только о том, что Беларусь – спортивная страна.

Корреспондент ОНТ узнала всё о здании, где проходят не только соревнования международного класса, но и многочисленные концерты.

Одно из главных сооружений столицы в стиле хай-тек, без нее спортивная жизнь страны была бы совсем другой. «Минск-арена» – это велодром, конькобежный стадион и сама арена.

Начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопеня рассказал о том, как проходит подготовка спортивных мероприятий на «Минск-арене».

Подробности смотрите в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram