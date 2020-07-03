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«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

03.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из предприятий в Крупском районе возглавляет Игорь Ксендзов. Молодой специалист пришел в хозяйство как антикризисный руководитель. До этого был механиком на Крупском льнозаводе.

«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

Игорь Ксендзов, директор сельхозпредприятия «Старосельское»:  
Когда пришел в это хозяйство, все было животноводство, растениеводство. На предыдущем месте работы я сталкивался со льнокультурой, а здесь пришлось осваивать и зерновые, озимые, яровые, заниматься животноводством, вникать во все тонкости. Так постепенно вникал в тонкости руководства хозяйством.

Профиль хозяйства – животноводство. Тут насчитывается более двух тысяч голов скота. Надои молока постепенно увеличиваются – пока они 10 литров на корову. Однако планы у молодого лидера воистину наполеоновские.

«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

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Принцип его руководства: не требовать от людей того, что не можешь сделать сам. Отсюда и уважение подчиненных. К слову, если сначала они отнеслись к «новому руководителю» настороженно, мол, возраст и опыт сочетается недоверчиво, то теперь,  Игорь Николаевич делом завоевал авторитет.

«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

Николай Горбачев, механизатор сельхозпредприятия «Старосельское»:  
Нормальный председатель, вникает во все.  

«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

Анастасия Гайдук, начальница фермы сельхозпредприятия «Старосельское»:  
Приходил, узнавал, общался. Все устраивает, все вопросы решает, можно лично прийти поговорить. Если что-то надо – позвонишь, все ответит, поможет.  

«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые

Молодые специалисты – это свежий взгляд на извечные проблемы и новый подход к привычной работе. Те, кто нашел свое призвание в сельском хозяйстве, говорят, что этой сферы не нужно бояться. Ведь в ней тоже есть своя особенная юношеская романтика.  

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Николай Горбачёв, Игорь Ксендзов, Анастасия Гайдук

 
 
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Новости Беларуси. Одно из предприятий в Крупском районе возглавляет Игорь Ксендзов. Молодой специалист пришел в хозяйство как антикризисный руководитель. До...
 
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