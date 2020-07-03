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«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из предприятий в Крупском районе возглавляет Игорь Ксендзов. Молодой специалист пришел в хозяйство как антикризисный руководитель. До этого был механиком на Крупском льнозаводе.
Игорь Ксендзов, директор сельхозпредприятия «Старосельское»:
Николай Горбачев, механизатор сельхозпредприятия «Старосельское»:
Анастасия Гайдук, начальница фермы сельхозпредприятия «Старосельское»:
Молодые специалисты – это свежий взгляд на извечные проблемы и новый подход к привычной работе. Те, кто нашел свое призвание в сельском хозяйстве, говорят, что этой сферы не нужно бояться. Ведь в ней тоже есть своя особенная юношеская романтика.
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Новости Беларуси. Одно из предприятий в Крупском районе возглавляет Игорь Ксендзов. Молодой специалист пришел в хозяйство как антикризисный руководитель. До...
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