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Девушке в поезде стало плохо, и попутчик решил ее ограбить
Источник материала: ОНТ
Пассажир дизельного поезда, следовавшего по маршруту Осиповичи - Могилев решил ограбить свою попутчицу, которой стало плохо. Об этом
Инцидент произошел во вторник 30 июня. В поезде 27-летняя жительница Могилева разговорилась с 35-летним попутчиком, жителем Кличева. За полчаса до прибытия в Могилев девушке вдруг стало плохо. Парень посоветовал ей высунуть голову в форточку, чтобы подышать свежим воздухом, девушка последовала его совету.
При этом попутчик увидел деньги, торчащие из кармана ее сарафана, присвоил себе и вышел в тамбур. Действия парня заметила сидящая неподалеку пассажирка, которая и рассказала об этом девушке.
Та догнала парня и попросила вернуть деньги. Тот ответил, что ничего не брал, а чтобы доказать это, стал выворачивать карманы. Среди вещей там оказались 60 белорусских рублей, которые упали на пол. В этот момент поезд остановился на предпоследней станции. Разозлившись, парень оттолкнул попутчицу, выскочил из поезда и скрылся в другом вагоне.
Обиженная девушка обратилась за помощью к представителям правоохранительных органов, которые сопровождали состав. По приметам подозреваемый был задержан в последнем вагоне поезда. Оставшиеся 80 рублей, которые он украл, они нашли у него в носке.
В отношении жителя Кличева было возбуждено уголовное дело за грабеж. Сообщается, что ранее парня уже привлекали к уголовной и административной ответственности за аналогичные преступления.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
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Пассажир дизельного поезда, следовавшего по маршруту Осиповичи - Могилев решил ограбить свою попутчицу, которой стало плохо. Об этом рассказали в УВД...
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