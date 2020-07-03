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Хирурги успешно пришили пенис пациенту почти через день после повреждения органа

03.07.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Великобритании хирурги пришили мужчине пенис, который был поврежден почти за день до операции. Это рекордное по продолжительности время отсутствия кровоснабжения у такого успешно приживленного органа, пишет Sciencealert. Исследование опубликовано в BMJ Case Reports.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Повторное приживление полового члена или реплантация — редкая операция: в медицинской литературе зарегистрировано только около ста таких случаев. Чтобы повысить шансы на успех, нужно действовать как можно скорее. Процедура требует участия высококвалифицированных специалистов в урологии и пластической хирургии.

Пациентом хирургов в Бирмингеме был 34-летний мужчина с параноидальной шизофренией, который пытался покончить с собой во время психотического эпизода. Его обнаружили через 15 часов и немедленно доставили в больницу, где реанимировали и отвезли в операционную. В сумме время потери кровоснабжения в пенисе пациента составило 23 часа.

Через шесть недель после операции у пациента заработала уретра, вернулась чувствительность.

«Успех этого случая должен побудить хирургов предпринять попытку реплантации пениса даже с длительным временем ишемии (потери кровоснабжения): успех возможен, а потенциальные физические и психосоциальные последствия потери органа у пациента очень тяжелые», — заключают хирурги из Университетской больницы Бирмингема.

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В Великобритании хирурги успешно пришили пенис мужчине. Он был поврежден почти за день до операции. Это рекордное по продолжительности время, после которого орган...
 
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