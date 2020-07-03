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«Нам дают несколько винтовок. На часах 5 утра». Почему моряки из Пинска обороняли Брест

03.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Безкозырки» с берегов Пины обороняли город над Бугом вместе с пограничниками и пехотинцами. Гидрографы флотилии.

«Нам дают несколько винтовок. На часах 5 утра». Почему моряки из Пинска обороняли Брест

Накануне 80 человек прибыли изготавливать карты госграницы, но лживые дипломатические ноты прервали канонады взрывов.

«Нам дают несколько винтовок. На часах 5 утра». Почему моряки из Пинска обороняли Брест

Григорий Кузьмин, гидрограф Пинской военной флотилии:
Вдоль берега – немецкие автоматчики, обстреливают нас. Прибегаем в погранотряд и сообщаем об автоматчиках. Нам дают несколько винтовок. На часах – пять утра.

Люди в материале: Григорий Кузьмин

 
 
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«Безкозырки» с берегов Пины обороняли город над Бугом вместе с пограничниками и пехотинцами. Гидрографы флотилии. Накануне 80 человек прибыли изготавливать...
 
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