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«Нам дают несколько винтовок. На часах 5 утра». Почему моряки из Пинска обороняли Брест
Источник материала: СТВ
«Безкозырки» с берегов Пины обороняли город над Бугом вместе с пограничниками и пехотинцами. Гидрографы флотилии.
Накануне 80 человек прибыли изготавливать карты госграницы, но лживые дипломатические ноты прервали канонады взрывов.
Григорий Кузьмин, гидрограф Пинской военной флотилии:
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«Безкозырки» с берегов Пины обороняли город над Бугом вместе с пограничниками и пехотинцами. Гидрографы флотилии. Накануне 80 человек прибыли изготавливать...
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