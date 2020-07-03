ЦВЕТЫ К ПОДНОЖИЮ КУРГАНА СЛАВЫ





Возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны давно стало традицией празднования Дня Независимости нашей страны. В этот день руководители регионов, учреждений и ведомств приезжают к памятным местам. Год нынешний не стал исключением. 3 июля корзину цветов от Минского облисполкома к подножию Мемориального комплекса «Курган Славы» возложили первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович, первый секретарь Минского областного комитета общественного объединения «БРСМ» Кирилл Шик, председатель совета Минской областной организации ветеранов Казамир Чарапковский, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Павел Кресс.









Фото Виктории КИРБАЙ.