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Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова
Источник материала: Tut.by
Известный спортивный журналист Василий Уткин
Умер Абдулманап.
Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в спорте. И делают для этого, как им кажется, все. Это получается так редко.
Абдулманап воспитывал сына для побед в очень жестком спорте. Жесткость – не фокус, некоторые мамы устраивают своим не сыновьям, а дочкам адок в таком белоснежном занятии, как теннис.
Родители-тренеры тоже встречаются. Это тоже гремучая основа. Во-первых, сыну далеко не всегда хочется пути родителей. Во-вторых, чем лучше тренер, тем дольше он может провести вместе с иллюзией о способностях ребенка, он же умеет учить – и недостаток таланта проявится тогда гораздо позже. Возможно, когда жизнь уже пошла не в том направлении.
И никто тогда не счастлив.
Бывает просто большой спортсмен в спортивной семье. Как теннисистка Света Кузнецова, как футболист Жора Щенников. Но это не то же самое.
Абдулманап ведь не просто поставил сына на путь, он еще и реально тренировал его все это время.
Вот это уникально.
Могу поставить рядом только дядю Рафы Надаля. Но он все-таки дядя.
Долгих ему лет, кстати.
Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним.
Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошел по им предложенному пути. Это оказалось еще и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, все круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни.
Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком.
Как трудно научиться на его примере. Может, потому, что счастье – не урок и не задание?
Ну да, это дар, – написал Уткин в телеграм-канале.
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«Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошел по им предложенному пути».
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