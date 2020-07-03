Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Источник материала: Tut.by

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на смерть отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа в своем telegram-канале.

Умер Абдулманап.

Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в спорте. И делают для этого, как им кажется, все. Это получается так редко.

Абдулманап воспитывал сына для побед в очень жестком спорте. Жесткость – не фокус, некоторые мамы устраивают своим не сыновьям, а дочкам адок в таком белоснежном занятии, как теннис.

Родители-тренеры тоже встречаются. Это тоже гремучая основа. Во-первых, сыну далеко не всегда хочется пути родителей. Во-вторых, чем лучше тренер, тем дольше он может провести вместе с иллюзией о способностях ребенка, он же умеет учить – и недостаток таланта проявится тогда гораздо позже. Возможно, когда жизнь уже пошла не в том направлении.

И никто тогда не счастлив.

Бывает просто большой спортсмен в спортивной семье. Как теннисистка Света Кузнецова, как футболист Жора Щенников. Но это не то же самое.

Абдулманап ведь не просто поставил сына на путь, он еще и реально тренировал его все это время.

Вот это уникально.

Могу поставить рядом только дядю Рафы Надаля. Но он все-таки дядя.

Долгих ему лет, кстати.

Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним.

Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошел по им предложенному пути. Это оказалось еще и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, все круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни.

Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком.

Как трудно научиться на его примере. Может, потому, что счастье – не урок и не задание?

Ну да, это дар, – написал Уткин в телеграм-канале.