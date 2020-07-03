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Какова вероятность, что астероид-«убийца» упадет на землю? Ответила астроном

03.07.2020 16:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какова вероятность, что астероид-«убийца» упадет на землю? Ответила астроном

Специалисты оценили возможность падения на Землю астероида, аналогичного тому, который мог стать причиной вымирания динозавров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение  аспирантки отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерины Ефремовой.

Согласно гипотезе астрономов, подобного события не стоит ожидать в ближайшие 35 миллионов лет.

«Тела с диаметром от 10 км падают на Землю раз в 100 миллионов лет. Считается, что именно такой метеорит ударил в Землю 65 миллионов лет назад, и это событие связывают с гибелью динозавров. То есть по статистике еще 35 миллионов лет мы можем не волноваться», — пояснила Екатерина Ефремова.

Она уточнила, что тела, имеющие диаметр больше 1 километра, падают на нашу планету довольно редко - примерно раз в 600 тысяч лет, а 100-метровые тела приземляются раз в 5 тысяч лет. Такие метеориты, как челябинский, достигавший в диаметре 30 метров, прилетают, по словам ученого, раз в 250 лет.


Фото: Orlando PIRO4D, Pixabay

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Специалисты оценили возможность падения на Землю астероида, аналогичного тому, который мог стать причиной вымирания динозавров. Об этом пишет «РИА Новости» со...
 
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