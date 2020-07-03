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Какова вероятность, что астероид-«убийца» упадет на землю? Ответила астроном
Источник материала: ОНТ
Специалисты оценили возможность падения на Землю астероида, аналогичного тому, который мог стать причиной вымирания динозавров. Об этом
Согласно гипотезе астрономов, подобного события не стоит ожидать в ближайшие 35 миллионов лет.
Она уточнила, что тела, имеющие диаметр больше 1 километра, падают на нашу планету довольно редко - примерно раз в 600 тысяч лет, а 100-метровые тела приземляются раз в 5 тысяч лет. Такие метеориты, как челябинский, достигавший в диаметре 30 метров, прилетают, по словам ученого, раз в 250 лет.
Фото: Orlando PIRO4D, Pixabay
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Специалисты оценили возможность падения на Землю астероида, аналогичного тому, который мог стать причиной вымирания динозавров. Об этом пишет «РИА Новости» со...
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