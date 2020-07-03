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Президент Молдовы в поздравлении Беларуси с Днём Независимости отметил готовность к укреплению двустороннего диалога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Успехи, достигнутые Беларусью за годы независимости, и готовность к укреплению двустороннего диалога отметил в поздравительном послании президент Молдовы Игорь Додон.
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Президент Молдовы в поздравлении Беларуси с Днём Независимости отметил готовность к укреплению двустороннего диалога
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успехи,...
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