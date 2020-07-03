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Президент Молдовы в поздравлении Беларуси с Днём Независимости отметил готовность к укреплению двустороннего диалога

03.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успехи, достигнутые Беларусью за годы независимости, и готовность к укреплению двустороннего диалога отметил в поздравительном послании президент Молдовы Игорь Додон.

Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»

Президент Молдовы в поздравлении Беларуси с Днём Независимости отметил готовность к укреплению двустороннего диалога

Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей» (читайте здесь).

Люди в материале: Игорь Додон

 
 
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успехи,...
 
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