23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)

Источник материала: СТВ

Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое может быть?»

Их удивление легко понять, ведь с момента выхода кинокартины на экраны прошло почти 23 года, а в 2017 году «Титаник» был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США. Так что это самое настоящее произведение искусства. И нам стало интересно, как за прошедшее время изменились актёры этой кинокартины.

Роза Дьюитт-Бьюкейтер – Кейт Уинслет



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/kate.winslet.official

Джек Доусон – Леонардо Ди Каприо



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ilovedicapriooo

Каледон Хокли – Билли Зейн



Фото: imdb.com и instagram.com/billyzane

Руфь Дьюитт Бьюкейтер – Фрэнсис Фишер



Фото: imdb.com и instagram.com/francesfisher

Фабрицио Де Росси – Дэнни Нуччи



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/danooch

Спайсер Лавджой – Дэвид Уорнер



Фото : imdb.com и Getty Images / Nick Wall

Капитан Эдвард Джеймс Смит – Бернард Хилл



Фото: imdb.com и Кино-театр.ру

Уильям Мэрдок – Ивэн Стюарт



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ewanstewartfans

Томми Райан – Джейсон Барри



Фото: Кино-театр.ру и кадр из сериала «Любовь/Ненависть»