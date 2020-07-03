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23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Источник материала: СТВ
Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое может быть?»
Их удивление легко понять, ведь с момента выхода кинокартины на экраны прошло почти 23 года, а в 2017 году «Титаник» был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США. Так что это самое настоящее произведение искусства. И нам стало интересно, как за прошедшее время изменились актёры этой кинокартины.
Роза Дьюитт-Бьюкейтер – Кейт Уинслет
Джек Доусон – Леонардо Ди Каприо
Каледон Хокли – Билли Зейн
Руфь Дьюитт Бьюкейтер – Фрэнсис Фишер
Фабрицио Де Росси – Дэнни Нуччи
Спайсер Лавджой – Дэвид Уорнер
Капитан Эдвард Джеймс Смит – Бернард Хилл
Уильям Мэрдок – Ивэн Стюарт
Томми Райан – Джейсон Барри
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Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое...
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