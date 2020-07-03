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23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)

03.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое может быть?»

Их удивление легко понять, ведь с момента выхода кинокартины на экраны прошло почти 23 года, а в 2017 году «Титаник» был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США. Так что это самое настоящее произведение искусства. И нам стало интересно, как за прошедшее время изменились актёры этой кинокартины.

Роза Дьюитт-Бьюкейтер – Кейт Уинслет

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/kate.winslet.official

Джек Доусон – Леонардо Ди Каприо

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ilovedicapriooo

Каледон Хокли – Билли Зейн

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: imdb.com и instagram.com/billyzane

Руфь Дьюитт Бьюкейтер – Фрэнсис Фишер

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: imdb.com и instagram.com/francesfisher

Фабрицио Де Росси – Дэнни Нуччи

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/danooch

Спайсер Лавджой – Дэвид Уорнер

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: imdb.com и Getty Images / Nick Wall

Капитан Эдвард Джеймс Смит – Бернард Хилл

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: imdb.com и Кино-театр.ру

Уильям Мэрдок – Ивэн Стюарт

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ewanstewartfans

Томми Райан – Джейсон Барри

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Фото: Кино-театр.ру и кадр из сериала «Любовь/Ненависть»  

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились актёры из фильма «Приключения Буратино». Многих артистов едва можно узнать (здесь подробнее).

Люди в материале: Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Билли Зейн, Фрэнсис Фишер, Дэнни Нуччи, Дэвид Уорнер, Бернард Хилл, Ивэн Стюарт, Джейсон Барри

 
 
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Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое...
 
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