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«Беларусь помнит»: в День Независимости в Минске почтили память героев ВОВ
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный праздник сегодня отмечает Беларусь – День Независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов. В Минске уже состоялась акция «Беларусь помнит». В ней принял участие президент Александр Лукашенко. Корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова наблюдала за праздничной церемонией.
В центре Минска завершилось патриотическое шествие «Беларусь помнит!» Колонна из пяти тысяч человек прошла по проспекту Независимости до площади Победы. Кортеж из автомобилей УАЗ привез к монументу Победы ветеранов. А следом сотни молодых людей пронесли портреты тех героев Великой Отечественной, которые не дожили до этих мирных дней. 3 июля 1944 года белорусскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков. Так что День Независимости – это дань памяти героям той страшной войны.
В акции «Беларусь помнит»
Праздник переместился к Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка, выступают артисты. Вечером здесь, в районе площади Победы, торжественно откроют большой светомузыкальный фонтан – телеканал «МИР» тоже очень ждет, поскольку его представительство находится прямо напротив. Также пройдет праздничный концерт и салюты по всей стране. Минск ко Дню Независимости получит немало подарков – откроют новые детские сады, физкультурный комплекс.
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В акции «Беларусь помнит» принял участие президент Александр Лукашенко. Позже Праздник переместился к Дворцу спорта.
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