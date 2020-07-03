«Беларусь помнит»: в День Независимости в Минске почтили память героев ВОВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный праздник сегодня отмечает Беларусь – День Независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов. В Минске уже состоялась акция «Беларусь помнит». В ней принял участие президент Александр Лукашенко. Корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова наблюдала за праздничной церемонией.

В центре Минска завершилось патриотическое шествие «Беларусь помнит!» Колонна из пяти тысяч человек прошла по проспекту Независимости до площади Победы. Кортеж из автомобилей УАЗ привез к монументу Победы ветеранов. А следом сотни молодых людей пронесли портреты тех героев Великой Отечественной, которые не дожили до этих мирных дней. 3 июля 1944 года белорусскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков. Так что День Независимости – это дань памяти героям той страшной войны.

«Мы жители блокадного Ленинграда. Мы там тоже перенесли все ужасы войны. У меня там погибли отец, мама и бабушка. Мне радостно, что Беларусь дорожит Победой своей. Очень приятно смотреть на радостные лица», – призналась блокадница Ленинграда Людмила Ефимова.

В акции «Беларусь помнит» принял участие президент Александр Лукашенко . После церемонии возложения цветов к Вечному огню он обратился к собравшимся.

«Партизаны, подпольщики, помогающие им мирные жители – миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам. В рядах минского подполья с врагом боролись несколько тысяч человек. Сотни героев минского подполья замучены в подвалах СД, расстреляны и повешены. И мы не найдем в Европе другой такой город, в котором в условиях жесточайшего оккупационного режима действовало столь массовое сопротивление», – заявил глава государства.

Праздник переместился к Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка, выступают артисты. Вечером здесь, в районе площади Победы, торжественно откроют большой светомузыкальный фонтан – телеканал «МИР» тоже очень ждет, поскольку его представительство находится прямо напротив. Также пройдет праздничный концерт и салюты по всей стране. Минск ко Дню Независимости получит немало подарков – откроют новые детские сады, физкультурный комплекс.