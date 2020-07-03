Беларусь празднует День Независимости: как проходят гуляния в регионах?

Источник материала: ОНТ

Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус, в каждом уголке нашей страны. Как празднуют День Независимости в регионах?

В Гродно день рождения страны отмечают песней. Концерты на балконе от артистов областной филармонии всегда собирают десятки прохожих. Опера, инструментальная классика – выступления на импровизированной площадке в самом сердце города – добрая традиция. Основные торжества пройдут вечером. На Кургане славы горожан ждет праздничный концерт. А в 22:55 гродненцы вместе со всей страной споют гимн Беларуси, а затем ночное небо озарит разноцветный салют.

Город на Днепре встречает праздник концертами, спортивными праздниками и арт-галереей под открытым небом. В экспозиции - репродукции картин из фондов Музея истории Могилева, нанесенные на стекло. 24 работы с городскими пейзажами. Здесь же свои таланты горожанам демонстрируют участники городских творческих коллективов. Тематические площадки по традиции разместились и на пешеходной улице. Принять эстафету праздника готовится и главная сцена на площади Славы. В 21:00 здесь начнется концерт, а после него горожане вольются в общебелорусский хор и споют гимн вместе.

А жители Витебска и гости города сегодня отдыхают в Парке победителей. Здесь под открытым небом выставка военной техники. Всё экспонаты, можно потрогать руками. Гуляния проходят сразу в пяти городских парках. Развлечения на любой вкус – прогулки на катамаранах, велосипедах, самокатах, роликах. Словом, активный отдых для всей семьи.

К середине дня все гуляния в Бресте переместились в городской парк. Артисты развлекали творческими номерами. А военные знакомили ребят с современной техникой. Детям разрешили даже посидеть в кабине и накормили солдатской кашей. К слову простой рецепт неизменен во все времена - в войну он придавал сил нашим солдатам.

Акции, флешмобы, конкурсы, яркие фотозоны – для жителей и гостей Гомеля весь день работают больше тридцати развлекательных площадок. Они развернулись во всех районах города. Детям – в качестве исключения – сегодня разрешили купаться в фонтанах: столбики термометров с самого утра показывают +30°C. Парки и скверы стали хорошей альтернативой пляжам.

Ну, а поздно вечером все желающие смогут присоединиться к республиканской акции и вместе спеть гимн Беларуси. А ровно за час до полуночи небо над Гомелем украсит красочный салют.

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