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Владимир Караник: «День, в который чувствуешь, насколько большую цену страна заплатила за возможность быть сильной, независимой и процветающей»
Источник материала: ОНТ
День Независимости Беларуси — это память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник значит для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у известных людей.
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Владимир Караник: «День, в который чувствуешь, насколько большую цену страна заплатила за возможность быть сильной, независимой и процветающей»
День Независимости Беларуси — это память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник значит для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у...
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