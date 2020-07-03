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Владимир Караник: «День, в который чувствуешь, насколько большую цену страна заплатила за возможность быть сильной, независимой и процветающей»

03.07.2020 16:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Караник: «День, в который чувствуешь, насколько большую цену страна заплатила за возможность быть сильной, независимой и процветающей»

День Независимости Беларуси — это память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник значит для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у известных людей.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник: «Это день, в который особенно остро чувствуешь, куб большую цену наша страна заплатила за возможность быть сильной, независимой и процветающей. Это день, когда в очередной раз хочется сказать огромные слова благодарности нашим отцам и дедам, которые  в очень тяжелые времена отстояли наше будущее. И, наверное, это тот день, когда особо остро понимаешь, что наше будущее, наша независимость зависит от каждого из нас».

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День Независимости Беларуси — это память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник значит для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у...
 
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