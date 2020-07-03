ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

03.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящим украшением Минска стал яркий и футуристичный Дворец художественной гимнастики, рассказали в проекте «Сделано».

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Крупнейший комплекс расположился на площади в 16 тысяч квадратных метров. При нормативе в три года его возвели за год с небольшим, при этом проект вышел относительно недорогим – 60 миллионов рублей.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Иван Гунич, ведущий инженер СУ-3 «Стройтреста №1»:
При строительстве объекта были применены самые передовые разработки в строительстве, архитектуре и инженерии. При проектировании впервые в Республике Беларусь были применены BIM-технологии – информационное моделирование.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Одновременно во Дворце могут заниматься около 300 спортсменов. Помимо двух залов для национальной сборной два для тех, кто только начинает путь в большой спорт. Еще четыре – для занятий хореографией.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

А чтобы ничто не сковывало движений гимнастов, особое внимание отвели высоте потолков (им нет аналогов в мире).

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Евгений Жуковский, главный инженер Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:
Потолки достигают 17,5 метров, что позволяет проводить соревнования высокого уровня. Стены облицованы акустическими панелями. Также для проведения соревнований была проектом предусмотрена мобильная конструкция бличеры. Это трибуны, их вместимость достигает 700 посадочных мест.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.

Люди в материале: Иван Гунич, Евгений Жуковский

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Настоящим украшением Минска стал яркий и футуристичный Дворец художественной гимнастики, рассказали в проекте «Сделано». Крупнейший комплекс...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика