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Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящим украшением Минска стал яркий и футуристичный Дворец художественной гимнастики, рассказали в проекте «Сделано».
Крупнейший комплекс расположился на площади в 16 тысяч квадратных метров. При нормативе в три года его возвели за год с небольшим, при этом проект вышел относительно недорогим – 60 миллионов рублей.
Иван Гунич, ведущий инженер СУ-3 «Стройтреста №1»:
Одновременно во Дворце могут заниматься около 300 спортсменов. Помимо двух залов для национальной сборной два для тех, кто только начинает путь в большой спорт. Еще четыре – для занятий хореографией.
А чтобы ничто не сковывало движений гимнастов, особое внимание отвели высоте потолков (им нет аналогов в мире).
Евгений Жуковский, главный инженер Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.
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Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске
Новости Беларуси. Настоящим украшением Минска стал яркий и футуристичный Дворец художественной гимнастики, рассказали в проекте «Сделано». Крупнейший комплекс...
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