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Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости

03.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты и общественные деятели из разных стран поздравляют Беларусь с Днём Независимости

Телеграммы получены от руководителей стран Европейского союза, СНГ и наших партнеров по различным интеграционным объединениям.

Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости

Президент США Дональд Трамп в своем послании в адрес белорусского лидера отметил, что Соединенные Штаты остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Он выразил удовлетворение по поводу развития белорусско-американских отношений, включая возвращение послов.

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Американский лидер также надеется на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в 2020 году.

С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры Казахстана, Индии, Сербии, Азербайджана, Украины, Латвии, Франции, Швейцарии, ОАЭ, Египта, Японии, Венесуэлы и целого ряда других стран.

Поздравления направили генсек Шанхайской организации сотрудничества, Папа Римский Франциск, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Дональд Трамп

 
 
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
 
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