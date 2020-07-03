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В Брестском городском парке культуры и отдыха прошла выставка современной военной техники
03.07.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 июля 2020 года в Брестском городском парке культуры и отдыха прошла
Есть что-то завораживающее в этих сильных машинах, застывших по периметру гражданской в обычной жизни автостоянки в городском парке. Стальная база. Мощные колеса. Матово поблескивающие огромные двигатели. Запах машинного масла, когда близко подходишь или прикасаешься к пулемету, крутишь ручки, заглядывая в прицел. Чтобы забраться на броню, невоенный человек присматривается к неудобной лесенке, а военный подсказывает, что лучше «стать на колесо». Действительно, с колеса – проще.
Мощь зенитно-ракетного комплекса и кажущаяся незаметность и простота автоматизированных станций радиопомех.
Небольшая машина с белыми тарелками антенн работает в радиочастотном диапазоне. Внутри – с виду обычный ноутбук и несколько закрытых кофров, в одном из которых – ружье для нейтрализации дронов, больше похожее на пластиковый короб сложной угловатой формы.
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3 июля 2020 года в Брестском городском парке культуры и отдыха прошла выставка современной военной техники. Есть что-то завораживающее в этих сильных машинах,...
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