Источник материала: Виртуальный Брест

3 июля 2020 года в Брестском городском парке культуры и отдыха прошла выставка современной военной техники.





Есть что-то завораживающее в этих сильных машинах, застывших по периметру гражданской в обычной жизни автостоянки в городском парке. Стальная база. Мощные колеса. Матово поблескивающие огромные двигатели. Запах машинного масла, когда близко подходишь или прикасаешься к пулемету, крутишь ручки, заглядывая в прицел. Чтобы забраться на броню, невоенный человек присматривается к неудобной лесенке, а военный подсказывает, что лучше «стать на колесо». Действительно, с колеса – проще.





Мощь зенитно-ракетного комплекса и кажущаяся незаметность и простота автоматизированных станций радиопомех.





Небольшая машина с белыми тарелками антенн работает в радиочастотном диапазоне. Внутри – с виду обычный ноутбук и несколько закрытых кофров, в одном из которых – ружье для нейтрализации дронов, больше похожее на пластиковый короб сложной угловатой формы.