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Любителю парковаться на газоне соседи вырыли яму, но обошлось. Штраф всё же "прилетел"
03.07.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера ночью вернулся из рейса, поставил машину, не увидев яму (пронесло). Утром разбудил звонок от ГАИ, оказывается, соседи специально вырыли яму, чтобы я туда попал (проучить хотели), а так как меня "пронесло", вызвали
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Вчера ночью вернулся из рейса, поставил машину, не увидев яму (пронесло). Утром разбудил звонок от ГАИ, оказывается, соседи специально вырыли яму, чтобы я туда...
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